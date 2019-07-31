Пуйоль: «Реал» дважды пытался заполучить меня, но я играл в лучшем клубе мира
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль признался, что мадридский «Реал» дважды безуспешно пытался переманить его к себе. «Королевский клуб» предпринимал попытки заполучить Пуйоля в сезонах-2001/02 и 2004/05.
«Реал» в тот период назначил Камачо на пост главного тренера, и он хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли в мадридскую команду. Они пытались дважды заполучить меня, но я уже был в лучшем в мире клубе — в «Барселоне», я хотел выигрывать титулы именно в каталонском клубе", — приводит слова Пуйоля Marca.
Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с «Барселоной» Пуйоль три раза выигрывал Лигу чемпионов.
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