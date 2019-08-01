«Арсенал» одолел «Анже» в серии пенальти, несмотря на промах Мхитаряна

Лондонский «Арсенал» одержал победу в товарищеском матче с «Анже». Встреча завершилась со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «канониры» – 4:3.
Счёт был открыт на 13-й минуте – точным ударом отметился нападающий французской команды Фарид Эль-Мелали. На 50-й минуте форвард «Арсенала» Рейсс Нелсон восстановил равенство на табло. В серии пенальти у лондонцев не забил полузащитник Генрих Мхитарян, а у «Анже» не сумели реализовать свои удары сразу два футболиста.
В прошлом сезоне «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не сумев пробиться в Лигу чемпионов. Также команда добралась до финала Лиги Европы, однако там потерпела разгром от «Челси» (1:4). В свою очередь «Анже» по итогам минувшей кампании финишировал 13-м во французской Лиге 1.
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