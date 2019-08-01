«Наполи» готов предложить «Кристал Пэлас» более € 65 млн за Заха

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail.



По информации источника, в услугах 26-летнего ивуарийского футболиста заинтересован «Наполи». Итальянский клуб готов предложить «Кристал Пэлас» £ 60 млн (около € 66 млн) за Заха. Отмечается, что сам полузащитник готов на переезд в Италию. Ранее ивуарийский футболист попал в сферу интересов «Эвертона», однако позже клуб вышел из переговоров с «Кристал Пэлас».



Заха — воспитанник «Кристал Пэлас». В 2013 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», но вернулся в клуб спустя один сезон. В минувшей кампании вингер забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Эвертон» вышел из переговоров с «Кристал Пэлас» по Заха