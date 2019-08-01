Набиуллин рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру

Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал, в какой команде хотел бы завершить карьеру футболиста.
«Хотел бы завершить свою карьеру в казанском «Рубине». Слежу за ними всегда, переживаю», — приводит слова Набиуллина пресс-служба «Сочи».
24-летний Набиуллин является воспитанником «Рубина». В «Зенит» он перешёл в феврале 2018 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне Набиуллин принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действителен до лета 2022 года.
По итогам трёх туров «Сочи» не набрал ни одного очка и занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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