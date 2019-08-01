Геркус: Шюррле принесёт пользу «Спартаку», если не утратил мотивацию

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в «Спартак» полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
«Шюррле покупается на место Промеса. Это левый нападающий, это второй форвард. Он качественный игрок. Я уверен немец принесёт пользу, если не утратил мотивацию. Футболист он очень высокого уровня, который выигрывал самые престижные турниры, и играл там на высочайшем уровне. Партнёры по команде и молодёжь будет видеть к чему стремиться. Для «Спартака» это шикарный трансфер», — приводит слова Геркуса Metaratings.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
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