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Дэниел Дринкуотер останется в «Челси»

Дэниел Дринкуотер останется в «Челси»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер не покинет лондонский клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Evening Standard.

Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет избавиться от двух полузащитников своей команды — Дринкуотера и Тьемуэ Бакайоко. Новый наставник синих не рассчитывает на этих игроков, поэтому хотел бы, чтобы они покинули команду в летнее трансферное окно.

Дринкуотер перешёл в «Челси» два года назад из «Лестера». За него синие заплатили € 37,9 млн. Всего в составе лондонского клуба 29-летний футболист провёл 23 матча и забил 1 мяч.

В апреле Дринкуотер получил наказание в виде 70 часов общественных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.

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