Махмудов: «Арсенал» — хорошая команда, которая может забить в любую минуту

Полузащитник бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом». Напомним, первая игра завершилась поражением российской команды со счётом 0:1.
«Никак не задевало то, что нас не считали фаворитами. Мы знали свои возможности и понимали, на что способны. В ответном матче нужно быть максимально сконцентрированными все 90 минут. Понимаем, что «Арсенал» — хорошая команда, которая может забить нам в любую минуту. Поэтому нужно сыграть ещё лучше, чем в первом матче.
За что бы боролся «Нефтчи» в РПЛ? Думаю, шёл бы во второй восьмерке, но боролся бы за первую. Мы бы не сильно уступали середнякам чемпионата России», — приводят слова Махмудова «Известия».
Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» сегодня, 1 августа, начало — в 20:00 по московскому времени. В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).
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