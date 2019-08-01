Руни, Нани и Фелиш посоревновались в мастерстве ударов на Матче звёзд MLS

В эти минуты в Орландо на стадионе «Орландо Сити» проводится Матч звёзд MLS, в котором сборная лиги встречается с приглашённой командой из другого чемпионата. В текущем году соперником сборной MLS стал мадридский «Атлетико».
В состав сборной MLS попали такие футболисты, как бывший нападающий туринского «Ювентуса», «Барселоны» и «Милана» Златан Ибрагимович, а также экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Нани и Уэйн Руни.
Традиционной частью Матча звёзд стал мастер-класс футболистов.
Видео также доступно на «Чемпионате».
В прошлом году звёзды MLS в Атланте сыграли вничью с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Действующим чемпионом MLS является «Атланта Юнайтед». В финальном матче плей-офф команда из штата Джорджия обыграла «Портленд Тимберс» — 2:0. Для «Атланты», основанной в 2014 году, это чемпионство стало первым. Наиболее титулованным клубом в истории турнира является «Лос-Анджелес Гэлакси» (5).
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