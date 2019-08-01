Лэмпард: счастлив работать с Пулишичем и надеюсь, что помогу ему стать сильнее

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал выступление полузащитника Кристиана Пулишича в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург» (5:3). В этой встрече Пулишич оформил дубль.

«Он продемонстрировал высокий уровень. В его голах мне понравилось стремление открываться между линиями и избегать сближения с соперником. Кроме того, он великолепно действовал в завершающей стадии.

Мы ждём от него именно этого. Он должен показать себя на самом высоком уровне в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов. Вингер не должен ограничиваться только дриблингом. Здесь важно уметь открываться и находить свободные зоны между линиями. Если мы сможем грамотно использовать его способности, он может стать важным игроком для команды.

Я рад, что мы смогли подписать этого игрока, и он безусловно обладает огромным потенциалом. Тем не менее, ему предстоит адаптироваться к невероятно сложному чемпионату. Я вижу с его стороны стремление работать и впитывать новую информацию. Ему всего 20 лет, и мы не должны забывать об этом. Я счастлив работать с ним и надеюсь, что смогу помочь ему стать сильнее», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».