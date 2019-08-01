Участие Салаха, Мане и Фирмино в матче за Суперкубок Англии под вопросом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что ещё не определился со стартовым составом на матч за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити».
«Я пока не знаю, сыграют ли Салах, Мане и Фирмино с «Манчестер Сити». Но всё равно есть шанс, что они всё-таки появятся на поле. Нам нужно как следует подготовиться к матчу.
Игры с «Ман Сити» отличаются от всех других матчей. Чтобы всесторонне подготовиться к ним, вы должны сыграть с ними в предсезонный период, а мы этого не сделали. Но всё хорошо», — приводит слова Клопп пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 98 очков. «Ливерпуль» занял второе место, отстав всего на одно очко.
Матч за Суперкубок Англии состоится 4 августа и традиционно пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
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