16-летний игрок «Ливерпуля» извинился за оскорбления Кейна
16-летний новичок «Ливерпуля» полузащитник Харви Эллиотт в социальной сети принёс извинения за оскорбительное видео, в котором он назвал нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна «чёртовым паралитиком». Видео было быстро распространено в социальных сетях.
«Хочу искренне извиниться за оскорбление, которое я нанёс своим видео. Видео было снято во время общения с друзьями в приватной обстановке, оно не было направлено против кого-либо. Но я понимаю, что моё поведение было неправильным и не имело смысла», – написал Эллиот в «Инстаграме», добавив, что ему «очень жаль».
16-летний игрок стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ. В мае 2019 года Эллиотт появился в матче против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней.
- 1 августа 2019
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