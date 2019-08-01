Кураньи: новым клубом Шюррле не должен был стать самый большой соперник «Динамо»

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход соотечественника Андреа Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды.

«Каждый футболист может многому научиться в другой стране — и российская лига также выигрывает от опытных иностранных профессионалов. Я желаю Андре много веселья и успехов в этой великой стране. Однако, как бывший игрок московского „Динамо“, я хочу сказать: новым клубом не должен был быть „Спартак“ — наш самый большой соперник», — цитирует Кураньи Deutschen Presse-Agentur.

Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.