Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кураньи: новым клубом Шюррле не должен был стать самый большой соперник «Динамо»

Кураньи: новым клубом Шюррле не должен был стать самый большой соперник «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход соотечественника Андреа Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды.

«Каждый футболист может многому научиться в другой стране — и российская лига также выигрывает от опытных иностранных профессионалов. Я желаю Андре много веселья и успехов в этой великой стране. Однако, как бывший игрок московского „Динамо“, я хочу сказать: новым клубом не должен был быть „Спартак“ — наш самый большой соперник», — цитирует Кураньи Deutschen Presse-Agentur.

Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.

«Спартак» представил Шюррле роликом с его голами в ворота ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент