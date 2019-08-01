Зидан рассказал, когда определится с позицией украинского вратаря в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что решение по Андрею Лунину будет приниматься после возвращения команды в Мадрид. Украинский футболист вышел на второй тайм матча с «Фенербахче» на Audi Cup и пропустил один мяч.
«По Лунину примем решение, когда вернёмся в Мадрид. Нам важно знать, что думает сам футболист. Он сыграл свою роль, я этому рад. Он очень хороший вратарь с будущим. Мы примем по нему хорошее решение», – цитирует Зидана официальный сайт мадридского клуба.
Прошлый сезон вратарь провёл в аренде в «Леганесе», в чемпионате сыграл пять матчей. Недавно Лунин отправился с «Реалом» в предсезонный тур. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинцу проявляет интерес «Бетис». Лунин перешёл в «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
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