«Два часа в пробке, такого ещё не было». В «Ювентусе» недовольны корейской лигой

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли в письме главе южнокорейской лиги Квону Огапу выразил недовольство организацией матча со сборной звёзд К-Лиги (3:3).



«Ювентус» прибыл в отель в 16:30. У команды не было времени для отдыха и традиционной предматчевой подготовки. Нам также не было предоставлено сопровождение полиции. На улицах были пробки, и наш автобус застрял там практически на два часа – такое не происходило с нами никогда», — приводит текст письма Аньелли Reuters.



Ранее Огапу раскритиковал «Ювентус» в связи с невыходом на поле в матче с командой звёзд К-Лиги нападающего Криштиану Роналду. В СМИ позднее появлялась информация, что некоторые болельщики обратились в юридическую фирму и готовят иск к бьянконери на общую сумму в € 50 млн.

Президент «Ювентуса» объяснил отсутствие Роналду в матче со звёздами К-Лиги