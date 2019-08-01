Жирков назвал минус позднего начала матча «Зенит» — «Краснодар»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков в преддверии домашнего матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» ответил на вопрос, как относится к тому, что на игре будет работать система видеоассистента арбитров (VAR), и высказал мнение о позднем начале встречи.
«К системе VAR я отношусь положительно. Никаких проблем нет. Готовимся как к обычной игре, но все игроки понимают, что мы встречаемся с хорошей командой. Сами настраиваемся на матч. Я видел по телевизору несколько матчей «Краснодара». Думаю, они играют в тот же футбол. Больше контролируют мяч, проводят быстрые атаки. Не думаю, что у «Краснодара» что-то поменялось. Как отношусь к тому, что матч начнётся в 21:30? В день игры тяжело целый день сидеть на базе. Только это плохо влияет, а вообще для футболиста нет никаких проблем играть вечером», — передаёт слова Жиркова передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 1 августа 2019
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