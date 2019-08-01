Семак ответил на вопрос о приглашении Малкома в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии домашнего матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» ответил на вопрос о приглашении нападающего «Барселоны» Малкома и поведал о состоянии травмированных футболистов своей команды.



«Кузяев занимается в общей группе. Смольников и Шатов работают частично, их участие в матче под вопросом. Мак пока не принимал участия в тренировках. У него была температура, завтра посмотрим на его состояние.



Что могу сказать о Малкоме? Давайте пока будем говорить о тех игроках, которые есть в составе «Зенита». Если что-то изменится у Малкома, то вы первым делом узнаете об этом из официальных источников. А я это потом прокомментирую. Не хочу забегать вперёд», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

VAR будет использован на матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»