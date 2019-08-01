Семак: если бы в Оренбурге был VAR, судья бы разобрался в моменте с пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал своё отношение к системе видеоассистента арбитров (VAR), которая будет задействована на матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Наоборот, у арбитров должно быть меньше проблем, потому что у них есть помощь. Есть возможность посмотреть эпизод с разных ракурсов и принять то решение, которое они считают правильным. Я всегда относился к системе VAR положительно, и сейчас ничего не изменилось. Плохо, что не успели подготовить видеоповторы ко всем матчам чемпионата, чтобы все были в равных условиях. Но что есть, то есть.
Как отношусь к тому, что «Оренбург» подал жалобу в РФС на судейство? Это их право. Что касается трактовки моментов, то этот вопрос лучше адресовать в департамент судейства. Когда свистятся руки, когда не свистятся. Спорных решений было много в таких ситуациях, например в матчах с участием «Локомотива» и «Рубина». Что касается пенальти в ворота «Оренбурга», то был бы VAR, судья мог бы разобраться. В прошлом сезоне похожий момент был в матче «Локомотива» с «Краснодаром». Арбитрам сложно. Всегда кто-то недоволен из-за ошибок, а кто-то доволен. Поэтому я всегда и выступаю за VAR. Чтобы и тренеры, и болельщики, и журналисты понимали, как трактуются те или иные моменты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 1 августа 2019
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