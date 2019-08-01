На что может рассчитывать обновлённый «Спартак» в сезоне-2019/20?
«Спартак» в летнее трансферное окно серьёзно обновил свой состав. Столичный клуб покинули ряд футболистов, а накануне красно-белые взяли в аренду полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: на что может рассчитывать обновлённый «Спартак» в сезоне-2019/20?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
Летом «Спартак» уже покинули Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано и Фернандо.
После трёх туров подопечные Олега Кононова набрали четыре очка и занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 10-е место.
Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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