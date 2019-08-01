В мэрии Москвы сообщили, что матч «Спартак» — «Динамо» не будет перенесён

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко рассказал о времени и месте проведения матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Динамо».
«Матч «Спартак» – «Динамо» пройдёт 3 августа на стадионе «Открытие Арена» в 19:00 мск. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется», — приводит слова Горбенко ТАСС.
Ранее стало известно, что в Премьер-Лигу поступил запрос из МВД о переносе дерби с 3 августа. В клубах подчеркнули, что будут ориентироваться на решение лиги по этому вопросу. В ходе переговоров МВД, РПЛ, «Спартака» и «Динамо» по вопросу переноса матча в связи с акцией протеста в Москве было принято решение провести встречу согласно расписанию.
- 1 августа 2019
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