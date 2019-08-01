«Спасибо за всё, легенда!» Капитан «Уфы» перешёл в клуб ПФЛ

«Уфа» удовлетворила просьбу полузащитника Азамата Засеева о досрочном расторжении трудового контракта. Футболист продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
Засеев выступал в составе «Уфы» со дня основания клуба. За 8,5 лет Азамат сыграл за уфимскую команду 196 матчей и забил один гол, который вывел уфимцев в полуфинал Кубка России.
«Азамат Засеев стал настоящим символом клуба, был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил «Уфу» с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнёров, всегда был и остаётся любимцем болельщиков и сотрудников клуба.
Азамат, от всей души благодарим тебя за годы, проведённые в ФК «Уфа», за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-Лигу, и дебют в еврокубках. Мы желаем тебе успехов в «Алании», и главное — верь в себя, у тебя всё получится. Мы не прощаемся, а говорим до свидания!» — говорится на официальном сайте клуба.
- 1 августа 2019
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