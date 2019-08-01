В РФС прокомментировали ситуацию с матчем «Спартак» — «Динамо»

Пресс-служба Российского футбольного союза прокомментировала информацию СМИ о возможном переносе матча 4-го тура Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо».
Ранее стало известно, что в Премьер-Лигу поступил запрос из МВД о переносе дерби с 3 августа. В клубах подчеркнули, что будут ориентироваться на решение лиги по этому вопросу. В ходе переговоров МВД, РПЛ, «Спартака» и «Динамо» по вопросу переноса матча в связи с акцией протеста в Москве было принято решение провести встречу согласно расписанию.
«Российский футбольный союз не располагает информацией о переносе матча 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Насколько нам известно, на уровне Российской Премьер-Лиги этот вопрос также не обсуждался, и футбольные клубы готовятся к проведению матча в установленные сроки. «Спартак» — «Динамо» — это старейшее отечественное дерби, которого болельщики всегда ожидают с большим интересом. Надеемся увидеть в субботу яркий, захватывающий футбол в исполнении обеих команд», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.
- 1 августа 2019
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