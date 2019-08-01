Дортмундская «Боруссия» представила форму для Лиги чемпионов на сезон-2019/20
Дортмундская «Боруссия» в своём официальном «твиттере» опубликовала фотографии дополнительного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в предстоящих розыгрышах Лиги чемпионов и Кубка Германии.
Экипировка преимущественно выполнена в традиционном для клуба жёлтом цвете. Исключением стала лишь верхняя часть футболки – она сделана в тёмно-сером цвете с узором. Техническим спонсором «шмелей» является фирма Puma.
В минувшем сезоне «Боруссия» заняла второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, уступив в чемпионской гонке «Баварии», но напрямую попав в групповой этап Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире команда добралась до стадии 1/8 финала, где проиграла «Тоттенхэм Хотспур».
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