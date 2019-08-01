Н’Жье проводит первую тренировку в составе «Динамо»

Новичок «Динамо» нападающий Клинтон Н’Жье в настоящее время проводит первую тренировку в составе своей новой команды. Об этом сообщается в официальном «твиттере» бело-голубых.

С 25-летним камерунским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на четыре года. За бело-голубых форвард будет выступать под номером 9.



Н'Жье перешёл в «Марсель» летом 2016 года из «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Через год французский клуб выкупил контракт игрока за € 7 млн. В минувшем сезоне в составе «Марселя» нападающий принял участие в 21 матче. На счету форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Футболист также выступал за «Лион». В составе сборной Камеруна Н'Жье в 29 матчах забил 9 мячей.