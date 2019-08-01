УЕФА по ошибке поздравил команду Головина со столетием
Союз европейских футбольных ассоциаций в социальной сети по ошибке поздравил «Монако» со столетием. Монегаски ответили УЕФА в «Твиттере», поблагодарив за поздравление, но отметив, что столетие клуба произойдёт в 2024 году, а в этом клуб празднует 95-летие.
«Монако» основан в 1924 году как «Спортивная ассоциация Монако по футболу». Один из старейших клубов Франции.
Монегаски имеют в активе восемь побед в чемпионате Франции и шесть побед в Кубке Франции. В сезоне-2010/11 клуб занял 18-е место в Лиге 1 и впервые с 1977 года вылетел во второй дивизион. Отыграв там два сезона, «Монако» вернулся в Лигу 1, где выступает в настоящее время. В составе команды играет российский полузащитник Александр Головин.
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