Розыгрыш двух пар билетов на матч «Спартак» — «Динамо»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются две пары билетов на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московские «Спартак» и «Динамо».
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 3 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Красно-белые после трёх туров занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 4 очка. В свою очередь бело-голубые с аналогичным показателем, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей располагаются на седьмой строчке. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
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