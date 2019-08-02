Розыгрыш трёх пар билетов на матч «Спартак» — «Динамо»

«Чемпионат» в своём «инстаграме» запускает конкурс, в ходе которого будут разыграны три пары билетов на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».
Для участия в конкурсе необходимо:
— быть подписчиком инстаграм-аккаунтов «Чемпионата» @championat_com и «Спартака» @fcsm_official;
— отметить двух своих друзей в комментариях к посту с розыгрышем в «Инстаграме» через @.
Количество комментариев не ограничено только в том случае, если отмечаете новых друзей.
Итоги розыгрыша будут подведены сегодня, 2 августа, с помощью генератора случайных чисел.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 3 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Красно-белые после трёх туров занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 4 очка. Бело-голубые с аналогичным показателем, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей располагаются на 7-й строчке.
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