Розыгрыш трёх пар билетов на матч «Спартак» — «Динамо»

«Чемпионат» в своём «инстаграме» запускает конкурс, в ходе которого будут разыграны три пары билетов на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».



Для участия в конкурсе необходимо:



— быть подписчиком инстаграм-аккаунтов «Чемпионата» @championat_com и «Спартака» @fcsm_official;



— отметить двух своих друзей в комментариях к посту с розыгрышем в «Инстаграме» через @.



Количество комментариев не ограничено только в том случае, если отмечаете новых друзей.



Итоги розыгрыша будут подведены сегодня, 2 августа, с помощью генератора случайных чисел.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 3 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Красно-белые после трёх туров занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 4 очка. Бело-голубые с аналогичным показателем, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей располагаются на 7-й строчке.