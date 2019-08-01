Шюррле рассказал, почему решил перейти в «Спартак»

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых. Накануне столичный клуб арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
«У меня не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения „Спартака“ у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. «Спартак» — это хорошо зарекомендовавший себя клуб с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык, конечно, непростой, но это не препятствие, мне интересно получить новые впечатления», — цитирует немецкого футболиста Sport.de.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
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