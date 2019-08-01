«ПСЖ» вслед за «Барселоной» заинтересовался защитником «Аугсбурга» Максом

Защитник «Аугсбурга» Филипп Макс пользуется спросом среди топ-клубов Европы и может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Sport.es, вслед за «Барселоной», рассматривающей немца в качестве подмены для Жорди Альбы, футболистом заинтересовался «Пари Сен-Жермен». Это уже не первый случай, когда парижане и сине-гранатовые ведут друг с другом борьбу за одного игрока.



На молодёжном уровне Макс выступал за «Болдем», «Мюнхен-1860», «Баварию» и «Шальке-04», а в 2012 году дебютировал на взрослом уровне в составе команды из Гельзенкирхена. В 2014 году Филипп перебрался в «Карлсруэ», а уже спустя год его приобрёл «Аугсбург».



В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

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