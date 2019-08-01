«Спартак» и «Динамо» — лидеры по убыткам среди клубов РПЛ в 2018 году

Московские «Спартак» и «Динамо» стали лидерами по убыткам среди российских футбольных клубов по итогам 2018 года, сообщает «Интерфакс».



Красно-белые, показавшие в 2017 финансовом году лучшую среди представителей Российской Премьер-Лиги динамику роста выручки, в 2018 году сократили этот показатель на 5% – с 5,46 млрд рублей до 5,18 млрд. Клуб получил 878 млн рублей чистого убытка после 317 млн рублей прибыли в 2017 году.



У бело-голубых выручка в 2018 году упала с 2,4 млрд рублей до 1,7 млрд рублей, чистый убыток сократился с 1,48 млрд рублей до 1,1 млрд рублей.



Действующий чемпион России «Зенит» в прошлом году увеличил выручку с 9,77 млрд до 11,47 млрд рублей. Убыток петербургского клуба составил лишь 15 млн рублей. ЦСКА увеличил выручку с 2,69 млрд до 2,83 млрд рублей и добился прибыли в размере 18 млн рублей. У «Краснодара» на 34,5% упала выручка – до 2,46 млрд рублей. Прибыль составила лишь 1,2 млн рублей.



Финансовая отчётность ряда российских клубов, среди которых «Локомотив», недоступна.

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