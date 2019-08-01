Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Барселоны» Малком сегодня, 1 августа, вылетел в Санкт-Петербург для того, чтобы оформить все детали контракта с «Зенитом». Как сообщает Mundo Deportivo, бразильский игрок вчера попрощался со своими партнёрами по команде.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера Малком составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С петербургским клубом футболист подпишет контракт сроком на пять лет, по условиям которого будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.



Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.