«Спартак» заявил на сезон в РПЛ двух воспитанников «Зенита»
Московский «Спартак» сегодня, 1 августа, заявил на нынешний сезон в Российскую Премьер-Лигу двух футболистов. Красно-белые дозаявили полузащитника Никиту Мирошниченко (18 лет) и защитника Альберта Хабирова (16 лет). Оба футболиста являются воспитанниками «Зенита».
Красно-белые после трёх туров занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка. В следующем туре команда Олега Кононова на своём поле встретится с «Динамо». Эта игра состоится 3 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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