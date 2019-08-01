Худшая команда Великобритании одержала победу впервые за 840 дней

Шотландский клуб «Форт Уильям», считающийся худшей командой Великобритании в настоящий момент, одержал долгожданную победу.



Как сообщает Daily Mail, триумф коллектива произошёл в матче Кубка Севера Шотландии с «Нэйрн Каунти». Итоговый счёт 5:2 обеспечил «Форт Уильям» проход в следующий раунд соревнования. Пресс-служба клуба описала свои чувства после встречи как «что-то невероятное». Вскоре свои поздравления команде адресовали некоторые шотландские клубы.



Эта победа стала для «Форт Уильям» первой за 840 дней. За это время команда провела 73 матча и ни разу не сумела переиграть соперника. При этом неудачная серия могла прерваться ещё в феврале этого года – тогда «Форт Уильям» вёл в счёте после перерыва, но встреча в итоге была отменена из-за сильного дождя. По итогам прошлого сезона команда финишировала с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей – 221.