СМИ: Неймар отказывается играть за «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказывать играть за свою команду. Как утверждает Sport.es, бразильский футболист желает покинуть свою команду этим летом и сообщил об этом руководителям, техническим специалистам и лидерам «ПСЖ». Отмечается, что Неймар ждёт нового предложения от «Барселоны», а сам больше не желает надевать футболку французской команды.
Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в «Барселону». Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у «ПСЖ» отношения в последнее время сильно испортились.
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
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