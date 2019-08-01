Орлов: «Спартаку» не надо увольнять Кононова после 2-3 туров, как Аленичева

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о положении главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова.
«Не знаю, что происходит со «Спартаком», но на поводу у болельщиков никогда нельзя идти. Стоит сейчас Кононову обыграть московское «Динамо» в предстоящем туре, и он будет хороший для болельщиков. Болельщик зависит от результатов, и болельщик болельщику рознь.
Не надо бросаться и менять тренера после двух-трёх туров. Это, например, сделали с Аленичевым, поставив Карреру. Аленичев и Титов набирали к сезону футболистов, их тренировали, готовили. Пришёл Каррера и с этим составом стал чемпионом. После первого тура уволили Аленичева. Ну нельзя так, надо дать тренеру хотя бы год поработать», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».
- 1 августа 2019
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