«Обман и бесстыдство» Корейская лига обрушилась на «Ювентус» с обвинениями

Профессиональная футбольная лига Кореи (K-Лига) выступила с официальным заявлением в ответ на слова «Ювентуса» Андреа Аньелли, в котором он адресовал главе южнокорейской лиги Квону Огапу недовольство организацией матча со сборной звёзд К-Лиги (3:3).

Ранее Огапу раскритиковал «Ювентус» в связи с невыходом на поле в матче с командой звёзд К-Лиги нападающего Криштиану Роналду. В СМИ позднее появлялась информация, что некоторые болельщики обратились в юридическую фирму и готовят иск к бьянконери на общую сумму в € 50 млн.

«К-Лига не может не чувствовать разочарования и обмана со стороны „Ювентуса“ за своё бесстыдство. „Ювентус“ сообщил в своём ответе, что отсутствие Роналду было связано с мышечной усталостью от предыдущих матчей. Если Роналду не мог играть, было бы откровенным обманом включать его в качестве запасного игрока. Кроме того, согласно телефонной записи между промоутером и руководителем „Ювентуса“, опубликованной в средствах массовой информации, все из „Ювентуса“, включая самого Роналду и главного тренера Маурицио Сарри, чётко знали, что Роналду должен играть.

Тем не менее, «Ювентус» до сих пор избегает ответственности за неявку Роналду без каких-либо объяснений. Другие утверждения «Ювентуса» также полны неправды и обмана. К-Лига выражает своё глубокое возмущение и разочарование в связи с безответственным поведением «Ювентуса», и мы настоятельно призываем клуб принести искренние извинения и объяснить причину неявки Роналду», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.