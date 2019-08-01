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Жоржиньо: не грустил из-за ухода Сарри из «Челси»

Жоржиньо: не грустил из-за ухода Сарри из «Челси»
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо прокомментировал уход главного тренера Маурицио Сарри из клуба. Этим летом итальянский специалист решил продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

«Это новый опыт для меня. Люблю учиться. Рад, что получил такую возможность. Это будет полезно для моей карьеры, клуба и команды. Я открыт для нового опыта.

Я бы не сказал, что мне было грустно, когда Сарри ушёл. Он был моим тренером, вместе мы работали четыре года, но пришло время пойти разными дорогами.

Благодарен ему за предоставленную возможность и за всё, чему я у него научился. Теперь у меня новый тренер, нужно смотреть вперёд», — приводит слова Жоржиньо Sky Sports.

Напомним, Сарри и Жоржиньо вместе работали в «Наполи» и «Челси».

Полузащитник «Челси»: Сарри не был моим другом
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