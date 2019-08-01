Габигол, которым интересуется «Динамо», высказался о ситуации со своим будущим

Форвард «Интера» Габриэл Барбоза, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Фламенго», прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Моё будущее не зависит от меня. Всем известно, что у меня есть контракт с „Интером“, рассчитанный ещё на два года. Моя аренда во „Фламенго“ длится до конца этого года. Надеюсь, оставшиеся игры в клубе принесут позитивные эмоции», — приводит слова Габигола Football Italia.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется московское «Динамо». За 22-летнего нападающего бело-голубые готовы заплатить € 12-15 млн и включить в сделку бонусы.

Барбоза является воспитанником «Сантоса», откуда в 2016 году перешёл в «Интер» за € 29,5 млн. В дальнейшем нападающий на правах аренды возвращался в родной клуб и выступал за «Бенфику». В январе этого года игрок перебрался во «Фламенго».