«Арсенал» объявил о подписании Николя Пепе, трансфер стал рекордным для клуба

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о подписании вингера «Лилля» Николя Пепе.
«Вингер Николя Пепе стал нашим рекордным трансфером после того, как присоединился к нашему клубу из „Лилля“. Сегодня, 1 августа, 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара подписал документы по трансферу. Он будет выступать под номером «19», — сказано в сообщении лондонского клуба.
Видео доступно в «твиттере» «Арсенала».
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, комментируя трансфер Пепе, сказал: «Николя — высококвалифицированный и талантливый вингер, которым интересовались многие ведущие клубы Европы. Подписание вингера топ-уровня было одной из наших ключевых задач в текущее трансферное окно, и я рад, что он присоединяется к нам. Он добавит скорости, силы и креативности, что позволит команде больше забивать».
Ранее сообщалось, что трансфер Пепе обойдётся «Арсеналу» в € 80 млн.
- 1 августа 2019
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