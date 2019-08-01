«Арсенал» объявил о подписании Николя Пепе, трансфер стал рекордным для клуба

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о подписании вингера «Лилля» Николя Пепе.

«Вингер Николя Пепе стал нашим рекордным трансфером после того, как присоединился к нашему клубу из „Лилля“. Сегодня, 1 августа, 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара подписал документы по трансферу. Он будет выступать под номером «19», — сказано в сообщении лондонского клуба.

Видео доступно в «твиттере» «Арсенала».

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, комментируя трансфер Пепе, сказал: «Николя — высококвалифицированный и талантливый вингер, которым интересовались многие ведущие клубы Европы. Подписание вингера топ-уровня было одной из наших ключевых задач в текущее трансферное окно, и я рад, что он присоединяется к нам. Он добавит скорости, силы и креативности, что позволит команде больше забивать».

Ранее сообщалось, что трансфер Пепе обойдётся «Арсеналу» в € 80 млн.