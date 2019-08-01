«Манчестер Юнайтед» не может договориться о покупке Магуайра и Лонгстаффа

Руководство «Манчестер Юнайтед» всё ещё не может договориться о трансферах защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра и хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Шона Лонгстаффа, сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер на своей странице в «Твиттере».

«Лестер» хочет выручить с продажи Магуайра рекордную в истории футбола сумму за защитника. Сейчас рекордный трансфер принадлежит «Ливерпулю», купившему Вирджила ван Дейка у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 82,3 млн). Последнее предложение «красных дьяволов» составило £ 70 млн (€ 76,8 млн) плюс бонусы.

Что касается покупки Лонгстаффа, то «Ньюкасл» требует у «Манчестер Юнайтед» £ 50 млн (€ 54,9 млн). Манкунианцы пытаются договориться о снижении цены, но «сороки» пока отказываются идти на уступки.