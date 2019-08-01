«Наши в АПЛ» — истории Аршавина, Павлюченко и других футболистов из России в АПЛ

Всего восемь футболистов из России играли в АПЛ. Многие засветились в топ-клубах — «Манчестер Юнайтед», «Арсенале», «Челси», «Тоттенхэме». Наши игроки действительно были суперзвёздами по российским меркам. Кому-то удалось показать свой статус и в Англии, но чаще всего россияне сталкивались с разнообразными трудностями, которые не позволили им раскрыться в полной мере. В новом выпуске «Футбольного Альбиона» — истории всех легионеров из России.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Ещё больше предсезонных обзоров на новом YouTube-канале с легальным видеоконтентом АПЛ «PRO Английский футбол». Ввиду географических ограничений ролики доступны только на территории РФ.

В новом сезоне Okko Спорт покажет АПЛ так, как этого ещё не делали в России. Просмотр доступен на любом устройстве, чтобы вы могли следить за несколькими матчами одновременно. Весь английский футбол будет здесь — помимо трансляций подписчики получат доступ к первоклассному контенту, созданному как АПЛ, так и спортивной редакцией Okko.