Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в 3-й квалификационный раунд ЛЕ

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы чешская «Млада Болеслав» в гостях обыграла казахстанский «Ордабасы» со счётом 3:2.

Один из мячей у победителей забил российский форвард Николай Комличенко. 24-летний нападающий забил второй мяч своей команды в игре, реализовав пенальти на 33-й минуте.

Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. В составе «Млады Болеслав» мяч забил Комличенко.

Напомним, Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» он перешёл в 2017 году.

В параллельной встрече другой казахстанский клуб «Астана» разгромил «Санту-Коломну» из Андорры со счётом 4:1 и вышел в следующий раунд турнира. Первая встреча между командами неделей ранее завершилась вничью — 0:0.