Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в 3-й квалификационный раунд ЛЕ
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы чешская «Млада Болеслав» в гостях обыграла казахстанский «Ордабасы» со счётом 3:2.
Один из мячей у победителей забил российский форвард Николай Комличенко. 24-летний нападающий забил второй мяч своей команды в игре, реализовав пенальти на 33-й минуте.
Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. В составе «Млады Болеслав» мяч забил Комличенко.
Напомним, Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» он перешёл в 2017 году.
В параллельной встрече другой казахстанский клуб «Астана» разгромил «Санту-Коломну» из Андорры со счётом 4:1 и вышел в следующий раунд турнира. Первая встреча между командами неделей ранее завершилась вничью — 0:0.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2019, четверг. 17:00 МСК
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
2 : 3
Млада Болеслав
Болеслав, Чехия
0:1 – Матейовски – 8, 0:2 – Комличенко – 33 (пен), 1:2 – Щеткин – 45+1, 1:3 – Мешанович – 47, 2:3 – Диакате – 57 (пен)
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2019, четверг. 17:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
4 : 1
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
0:1 – Пи Сола – 7, 1:1 – Сигурйонссон – 25 (пен), 2:1 – Томасов – 74, 3:1 – Томасов – 79, 4:1 – Томасов – 90+4
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