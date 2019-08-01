«Нефтчи» — «Арсенал»: составы команд на ответный матч Лиги Европы

«Нефтчи» и «Арсенал» назвали составы на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Петров, Булудов, Махмудов, Мустивар, Кейн, Р. Алиев, Жозеф-Монроз, Дарио.

Запасные: Ахундов, Аласкаров, Хаджиев, Маммадов, Мбодж, Плателлас, Зулфугарли.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачёв, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Луценко, Костадинов.

Запасные: Нигматуллин, Володько, Аджоев, Пантелеев, Банда, Тудорие, Денисов.

Матч состоится на стадионе «Баксель Арена — 8-й километр» в Баку. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом. Ассистенты рефери — Эдвард Спитери и Роберто Велла. Резервный судья — Малколм Спитери. Начало игры — в 20:00 мск.

Напомним, в первом матче неделей ранее в Туле «Нефтчи» одержал победу со счётом 1:0.