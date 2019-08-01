Зане согласился перейти в «Баварию», клуб готов заплатить «Ман Сити» € 100 млн
Вингер «Манчестер Сити» и национальной команды Германии Лерой Зане готов подписать контракт с мюнхенской «Баварией». Соглашение будет рассчитано на четыре или пять лет, сообщает Kicker.
Ожидается, что сумма трансфера 23-летнего футболиста составит € 100 млн. При этом действующим чемпионам немецкой Бундеслиги ещё предстоит согласовать сделку с руководством «горожан».
Ранее сообщалось, что «Бавария» сделала официальное предложение «Манчестер Сити» о покупке Зане.
Лерой перешёл в «Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне вингер принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Ковач принёс извинения «Манчестер Сити» за слова о трансфере Зане
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