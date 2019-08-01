Сульшер: покупать игроков всегда непросто
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что клуб пытается приобрести ещё нескольких игроков до закрытия летнего трансферного окна.
«Мы хорошо выглядим. Конечно, мы работали над несколькими сделками в течение этого лета. Это никогда не бывает легко. Клуб действовал хорошо, но на трансферном рынке сложная ситуация. Пытаемся подойти к началу сезона с составом, который хотим видеть.
Команды английской Премьер-лиги оказываются в непростой ситуации из-за закрытия рынка 8 августа. Когда начинается новый сезон, другие клубы могут ещё в течение трёх недель пытаться переманить наших игроков», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирно таблице АПЛ.
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