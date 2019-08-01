Н. Пепе: когда узнал, что перейду в «Арсенал», подумал об Озиле и Ляказетте
Вингер Николя Пепе, перешедший сегодня, 1 августа, из «Лилля» в лондонский «Арсенал», поделился мнением об игроках «канониров».
«Когда узнал, что перейду в «Арсенал», сразу подумал о французских парнях, которые здесь играют.
Подумал об Озиле, чемпионах мира Ляказетте, Обамеянге и многих других. Мне пришли на ум те футболисты, за которыми я наблюдал, играя в «Лилле».
Ляказетт раньше выступал за «Лион, поэтому у меня была возможность выйти против него на поле. Для меня будет честью играть вместе с ним», — цитирует Пепе пресс-служба «канониров».
В минувшем сезоне Николя на клубном уровне забил 23 мяча и отдал 12 результативных передач во всех турнирах. По информации СМИ, «Арсенал» заплатил за 24-летнего вингера € 80 млн.
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