Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Заря» и «Легия» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

«Заря» и «Легия» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская «Заря» принимала черногорскую «Будучность». Встреча прошла в Запорожье на «Славутич-Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу украинской команды.

Автором единственного мяча стал полузащитник «Зари» Артём Громов, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте. После гола судья удалил с поля защитника «Будучности» Николу Джурича и его одноклубника Драшко Божовича, выступающего на позиции хавбека.

В другом ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы КуПС из Финляндии принимал польскую «Легию». Встреча состоялась в Куопио на стадионе «Савон Саномат» и завершилась со счётом 0:0.

По итогам двух игр в 3-й квалификационный раунд турнира вышли «Заря» и «Легия». Украинская команда в первом матче обыграла «Будучность» со счётом 3:1, а польский клуб завершил первую встречу с КуПСом победой с разницей в один мяч — 1:0.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2019, четверг. 19:00 МСК
Заря
Луганск, Украина
1 : 0
Будучность
Подгорица, Черногория
1:0 – Громов – 32
Удаления: нет – Джурич, 33, Божович, 35
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2019, четверг. 19:00 МСК
КуПС
Куопио, Финляндия
0 : 0
Легия
Варшава, Польша
«Кайрат» при 3 удалениях сыграл вничью с «Хапоэлем» в ответном матче ЛЕ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент