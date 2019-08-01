«Заря» и «Легия» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская «Заря» принимала черногорскую «Будучность». Встреча прошла в Запорожье на «Славутич-Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу украинской команды.

Автором единственного мяча стал полузащитник «Зари» Артём Громов, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте. После гола судья удалил с поля защитника «Будучности» Николу Джурича и его одноклубника Драшко Божовича, выступающего на позиции хавбека.

В другом ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы КуПС из Финляндии принимал польскую «Легию». Встреча состоялась в Куопио на стадионе «Савон Саномат» и завершилась со счётом 0:0.

По итогам двух игр в 3-й квалификационный раунд турнира вышли «Заря» и «Легия». Украинская команда в первом матче обыграла «Будучность» со счётом 3:1, а польский клуб завершил первую встречу с КуПСом победой с разницей в один мяч — 1:0.