«Бавария» опровергла информацию, что Зане решил перейти в мюнхенский клуб
Пресс-служба «Баварии» на странице клуба в «Твиттере» прокомментировала информацию, согласно которой вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане согласился подписать многолетний контракт с мюнхенцами.
«Сегодняшние новости, утверждающие, что Лерой Зане решил присоединиться к «Баварии», не соответствуют действительности», — говорится в сообщении пресс-службы действующих чемпионов немецкой Бундеслиги.
По информации СМИ, «Бавария» готова заплатить «Манчестер Сити» € 100 млн за Зане.
Лерой перешёл в «Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний вингер принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Ковач принёс извинения «Манчестер Сити» за слова о трансфере Зане
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