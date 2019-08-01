«Арсенал» Т потерпел разгром в матче с «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы азербайджанский клуб «Нефтчи» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась в Баку на «Баксель Арене» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Нефтчи» Рауф Алиев, отправивший мяч в ворота соперника на 49-й минуте. На 89-й минуте форвард Дарио да Силва увеличил преимущество клуба из Баку, реализовав пенальти. В компенсированное время отличился защитник Мамаду Мбодж.

В первой игре, которая состоялась 25 июля в Туле на стадионе «Арсенал», победу тоже одержал «Нефтчи» — 1:0. Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы вышла азербайджанская команда. «Оружейники» покинули турнир.

Следующим соперником «Нефтчи» в Лиге Европы станет израильский «Бней Иегуда». 8 августа соперники встретятся в Баку, а 15-го — в Тель-Авиве.