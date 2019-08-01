Черевченко: беру всю вину за поражение на себя, никаких вопросов ни к чему нет

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение команды в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи» (0:3).
«В обороне много наошибались. «Нефтчи» нас обошёл по голам. Не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом. У «Нефтчи» хорошие шансы пройти ещё дальше. У них хороший главный тренер, команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский «Шериф», который играл против российской команды. Беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопросов ни к судейству, ни к чему нет. «Нефтчи» заслужил эту победу. Нам же нужно было реализовывать свои моменты», — приводит слова Черевченко Azerisport.
- 1 августа 2019
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