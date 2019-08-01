Натхо может перейти в «Рубин»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо может продолжить карьеру в «Рубине». 31-летний израильский футболист получил предложение от казанского клуба и не против вновь играть в Российской Премьер-Лиге, сообщает Sport24.

Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. В 2014-м хавбек перешёл в ЦСКА, в составе которого провёл четыре сезона. В минувшей кампании Бибрас защищал цвета греческого «Олимпиакоса». Сейчас игрок является свободным агентом.

«Рубин», набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В первых трёх турах команда из Казани одержала победу в матчах с «Динамо» (1:0) и «Ахматом» (1:0), а также сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

4 августа «Рубин» на своём поле проведёт встречу 4-го тура чемпионата России с ЦСКА, начало — в 19:00 мск.