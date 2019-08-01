Натхо может перейти в «Рубин»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо может продолжить карьеру в «Рубине». 31-летний израильский футболист получил предложение от казанского клуба и не против вновь играть в Российской Премьер-Лиге, сообщает Sport24.
Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. В 2014-м хавбек перешёл в ЦСКА, в составе которого провёл четыре сезона. В минувшей кампании Бибрас защищал цвета греческого «Олимпиакоса». Сейчас игрок является свободным агентом.
«Рубин», набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В первых трёх турах команда из Казани одержала победу в матчах с «Динамо» (1:0) и «Ахматом» (1:0), а также сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).
4 августа «Рубин» на своём поле проведёт встречу 4-го тура чемпионата России с ЦСКА, начало — в 19:00 мск.
- 2 августа 2019
-
00:35
-
00:17
-
00:01
- 1 августа 2019
-
23:46
-
23:44
-
23:38
-
23:32
-
23:20
-
23:20
-
23:04
-
22:46
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:38
-
21:20
-
21:11
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:19
-
20:05
-
20:05
-
19:46
-
19:18
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:38